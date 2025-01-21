Эксперт объяснил, почему Россия не выйдет из Парижского соглашения

Канищев: Россия по трем причинам не покинет Парижское соглашение по климату

У России есть как минимум три причины, по которым она, скорее всего, не выйдет из Парижского соглашения по климату. Об этом в беседе с РИА Новости заявил управляющий директор компании «Русэнергопроект» Максим Канищев.

По его словам, крупные российские компании продолжат разрабатывать и регистрировать климатические проекты.

«Во-первых, накопленный объем законодательных актов, фактических действий и затраченных средств, очевидно, не мог быть настолько бессмысленным, что подлежит отмене. Президент (России Владимир Путин. — «Газета.Ru») ни разу не высказывал скептицизма в правильности выбранного курса, в том числе за последние три года», — сказал эксперт, говоря о первой причине.

Во-вторых, как отметил он, сама климатическая трансформация является инструментом для вовлечения крупного капитала в оборот и создания новых рабочих мест. Канищев подчеркнул, что данный инструмент удобен, он способствует развитию и приносит дополнительные налоги.

В-третьих, климатическая трансформация – это не только прерогатива стран Запада, но и государств глобального Юга, продолжил он. По его словам, если даже трансграничные санкции Россию временно не интересуют, полностью аналогичные рестрикции скоро введут Китай и Индия. Климатический саммит в Баку, прошедший в ноябре 2024 года, это подтвердил, добавил эксперт.

20 января президент США Дональд Трамп спустя несколько часов после инаугурации вывел страну из Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года. Его ратифицировали ЕС и 186 стран, включая США. Цель документа — помешать росту глобальной средней температуры выше 2°C к 2100 году.

В 2020 году, в конце первого президентского срока Трампа, США вышли из соглашения. Свое решение глава государства объяснил тем, что документ «вводит излишние ограничения, которые привели бы к банкротству американских компаний». Однако в 2021 году при Джо Байдене, следующем президенте, Соединенные Штаты вернулись в список стран, которые придерживаются соглашения.

Ранее в Совфеде назвали ударом по глобалистской повестке выход США из Парижского соглашения.