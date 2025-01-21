В Совфеде поприветствовали одно из первых решений Трампа на посту президента

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поприветствовал решение президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Выход из Парижского соглашения по климату — разумный шаг и снова удар по глобалистской повестке», — написал сенатор.

Накануне Трамп спустя несколько часов после инаугурации вывел страну из Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года. Его ратифицировали ЕС и 186 стран, включая США. Цель документа — помешать росту глобальной средней температуры выше 2°C к 2100 году.

В 2020 году, в конце первого президентского срока Трампа, США вышли из соглашения. Свое решение глава государства объяснил тем, что документ «вводит излишние ограничения, которые привели бы к банкротству американских компаний». Однако в 2021 году при Джо Байдене, следующем президенте, США вернулись в список стран, которые придерживаются соглашения.

Ранее Орбан захотел «оккупировать» Брюссель с помощью Трампа.