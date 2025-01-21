Министр обороны России прибыл в Узбекистан

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в Узбекистан. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, в Ташкенте у Белоусова запланированы переговоры с министром обороны Узбекистана генерал-майором Шухратом Халмухамедовым, а также военно-политическим руководством республики. Стороны обсудят вопросы обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе, а также военное и военно-техническое сотрудничество России и Узбекистана.

В мае прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Узбекистан имеют большое количество совместных планов, в том числе в сферах промышленности и энергетики. По словам российского лидера, для их реализации создан фонд для совместной работы в объеме $500 млн, из которых $400 млн приходятся на российскую сторону. По его словам, РФ имеет достаточно большие интересы в Средней Азии и видит возможности для реализации соответствующих инициатив. В частности, речь идет о стабильности политической системы Узбекистана и условиях инвестирования в ее экономику.

Ранее Минобороны подало новые иски к Военно-строительной компании.