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Путин рассказал о наличии у РФ и Узбекистана множества совместных планов

Путин: РФ и Узбекистан имеют множество совместных планов в сфере энергетики

РФ и Узбекистан имеют множество совместных планов, в том числе в сферах промышленности и энергетики. Об этом в ходе встречи с журналистами в Ташкенте заявил российский президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Объем возможных проектов очень большой. Как вы знаете, мы создали фонд для совместной работы в объеме $500 млн, из которых $400 млн приходятся на российскую сторону», — сказал глава государства.

По его словам, РФ имеет достаточно большие интересы в Средней Азии и видит возможности для реализации соответствующих инициатив. В частности, речь идет о стабильности политической системы Узбекистана и условиях инвестирования в ее экономику.

В то же время Путин обратил внимание на готовность Москвы помочь Ташкенту создать условия для выхода на различные внешние рынки. Как сказал глава государства, РФ готова поддержать Узбекистан при решении проблемы с выходом к морю или океану.

«Мы <...> могли бы вместе с другими партнерами предпринять шаги, чтобы помочь нашим друзьям в Узбекистане решить эту логистическую задачу, создать необходимые условия для выхода на внешние рынки, здесь нам тоже есть о чем поговорить», — подчеркнул президент.

27 мая в Ташкенте состоялись переговоры российского лидера с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Сначала встреча прошла в узком составе, а затем в расширенном формате.

На следующий день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в результате главы государств общались до трех часов утра. По его словам, после окончания официальной части Мирзиёев пригласил Путина к себе домой.

Ранее Путин рассказал, сколько РФ инвестировала в экономику Узбекистана.

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