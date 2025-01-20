Минобороны подало новые иски к Военно-строительной компании

Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иски на сумму более 4 млрд рублей к «Военно-строительной компании» (ВСК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В картотеке суда выставлено десять исков, поданных Минобороны к компании за период с 10 по 13 января 2025 года, сумма исковых требований по ним — от 70 тыс. рублей до 37 млн рублей. По данным агентства, общая сумма исковых требований равна 4 021 508 717 рублям.

Бывший руководитель ВСК Андрей Белков был задержан в июле 2024 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Он фигурировал в деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого задержали в апреле прошлого года по статье о получении взяток в особо крупном размере (более1 млрд рублей).

В конце 2024 года министр обороны России Андрей Белоусов назначил новым директором ВСК бывшего генерального директора «Россети Центр» Игоря Маковского.

По данным ТАСС, в период с января по октябрь 2024 года сумма исков Минобороны к ВСК составила почти 14 млрд рублей. В основном ведомство требовало с компании выплатить неустойки по госконтрактам, взыскать стоимость завышения работ или задолженности.

Ранее стала известна причина иска Минобороны к МГТУ имени Баумана.