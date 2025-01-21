МИД Финляндии уверен в скором урегулировании конфликта на Украине

Глава МИД Финляндии Валтонен: соглашение по Украине будет достигнуто в этом году

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила уверенность, что мирное соглашение по Украине будет достигнуто в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Я вполне уверена, что мирное соглашение будет в этом году… Сейчас действительно время для мира в Европе», — сказала дипломат на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По мнению министра, Россия якобы является стороной, которая «не хочет мира».

Накануне президент России Владимир Путин заявил об открытости России к диалогу с новой американской администрацией по украинскому конфликту, подчеркнув, что «самое важное» — устранить первопричины кризиса. Целью урегулирования, по мнению российского лидера, должен стать «долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов», а не «краткое перемирие» или «передышка» для перегруппировки сил.

Тем временем Дональд Трамп, вступивший в должность президента США, предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.

Ранее Финляндия призвала Европу активнее поддерживать Украину.