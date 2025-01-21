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В Дании прокомментировали притязания Трампа на Гренландию

Глава МИД Дании Расмуссен: ни одна страна не может «просто взять» Гренландию
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Emil Stach/Ritzau Scanpix/Reuters

Ни одна страна в мире не может просто взять и забрать себе Гренландию. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, передает РИА Новости.

«Конечно, у нас не может быть мирового порядка, при котором страны, если они достаточно крупные, как бы они ни назывались, могут просто взять себе то, что они хотят», — сказал он.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Гренландия — автономная территория (провинция), входящая в Датское королевство. Гренландия стала датской колонией в 1814 году и была признана частью Датского королевства с 1953 года новой редакцией датской конституции. В 1973 Гренландия вступила в Европейское экономическое сообщество вместе с Данией.

Ранее Трамп вызвал панику в Дании из-за слов о Гренландии.

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