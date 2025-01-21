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С сайта Белого дома исчезла испанская версия

Сайт Белого дома призывает носителей испанского языка «убираться домой»
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The White House

Сайт Белого дома призывает носителей испанского языка «убираться домой».

Если до прихода президента США Дональда Трампа к власти на сайте Белого дома работал испаноязычный интерфейс, то теперь после клика по ссылке «испанский язык» пользователи сталкиваются с сообщением об ошибке 404 «страница не найдена» и призывом «идите домой», оформленным как кнопка «вернуться на главную страницу».

Перед инаугурацией Трамп запланировал масштабный миграционный рейд в Чикаго 21 января, который должен продлиться неделю.

Цель рейда — поиск мигрантов, которые находятся в США нелегально и совершили правонарушения (например, нарушили правила дорожного движения), но при предшественнике Трампа Джо Байдене были оставлены в США, поскольку эти нарушения посчитали недостаточными для решения о депортации.

До этого сообщалось, что Трамп намерен депортировать миллионы испаноязычных мигрантов в Мексику и другие страны в случае победы.

Ранее стали известны предпочтения американцев по депортации мигрантов.

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