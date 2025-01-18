Трамп проведет масштабный рейд по поиску нелегальных мигрантов сразу после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп запланировал провести в Чикаго масштабный рейд по поиску нелегальных мигрантов на следующий день после своей инаугурации — 21 января. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, рейд начнется утром 21 января и продлится всю неделю. В нем будут задействованы до 200 сотрудников иммиграционной и таможенной служб США.

Цель рейда — поиск мигрантов, которые находятся в США нелегально и совершили правонарушения (например, нарушили правила дорожного движения), но при предшественнике Трампа Джо Байдене они оказались недостаточными для решения о депортации.

Чикаго выбран первой целью, так как в город за последние 2,5 года прибыло больше 50 тысяч иммигрантов, а также из-за натянутых отношений Трампа с мэром города Брэндоном Джонсоном, говорится в статье.

22 декабря Трамп заявлял, что в день своей инаугурации подпишет «исторический» пакет указов о закрытии американской границы для нелегальных мигрантов.

В ноябре стало известно, что Трамп назначит заместителем главы администрации Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера, который известен своим жестким отношением к вопросам миграции.

Ранее в мексиканской Тихуане ввели режим ЧС перед массовой высылкой нелегалов из США.