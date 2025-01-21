Фицо заявил о желании мира на Украине

Премьер Фицо: Словакия не участвует в конфликте на Украине и хочет мира

Словакия не принимает участия в конфликте на Украине, а лишь хочет достижения мира. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо по итогам переговоров с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном, сообщает ТАСС.

«Война на Украине — это не наша война. <...> Мы не находимся в состоянии войны ни с Россией, ни с Украиной. Мы — мирная страна и хотим мирного решения», — сказал глава словацкого кабмина.

21 января Фицо заявил, что вступление Украины в НАТО может стать причиной третьей мировой войны.

Вместе с тем премьер отметил, что власти Словакии должны быть готовыми к последствиям, которые возникнут после окончания украинского конфликта. Он также подчеркнул, что возникновение нового «железного занавеса» между Европой и Россией недопустимо, и его правительство намерено продолжать проводить суверенную внешнюю политику во всех направлениях.

18 декабря Фицо говорил, что по результатам конфликта Украина лишится трети территории и не получит приглашения в НАТО.

Ранее на Западе призвали к эскалации конфликта на Украине.