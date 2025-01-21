Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фицо заявил о желании мира на Украине

Премьер Фицо: Словакия не участвует в конфликте на Украине и хочет мира
close
IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press

Словакия не принимает участия в конфликте на Украине, а лишь хочет достижения мира. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо по итогам переговоров с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном, сообщает ТАСС.

«Война на Украине — это не наша война. <...> Мы не находимся в состоянии войны ни с Россией, ни с Украиной. Мы — мирная страна и хотим мирного решения», — сказал глава словацкого кабмина.

21 января Фицо заявил, что вступление Украины в НАТО может стать причиной третьей мировой войны.

Вместе с тем премьер отметил, что власти Словакии должны быть готовыми к последствиям, которые возникнут после окончания украинского конфликта. Он также подчеркнул, что возникновение нового «железного занавеса» между Европой и Россией недопустимо, и его правительство намерено продолжать проводить суверенную внешнюю политику во всех направлениях.

18 декабря Фицо говорил, что по результатам конфликта Украина лишится трети территории и не получит приглашения в НАТО.

Ранее на Западе призвали к эскалации конфликта на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами