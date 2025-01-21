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На Западе призвали к эскалации конфликта на Украине

Экс-глава МИД Ландсбергис: Запад должен пойти на эскалацию конфликта на Украине
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Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал к эскалации конфликта на Украине, поскольку это якобы заставит Россию отступить. Его слова приводит портал t-online.

Экс-министр обвинил российского лидера Владимира Путина в ведении «гибридной войны по всей Европе» и поддержке радикальных и антидемократических сил. Ландсбергис утверждает, что Москва пойдет на уступки в конфликте на Украине лишь в том случае, если Запад начнет эскалацию.

«Он [Путин] не хочет воевать против сильного НАТО», — сказал он.

Накануне министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия как одна из ведущих европейских стран должна будет возглавить мирный процесс по Украине, и призвала российского лидера Владимира Путина остановить боевые действия на территории республики.

В ответ на это экс-руководитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ханс-Йорг Мюллер заявил, что Бербок забывает о роли Берлина в конфликте на Украине, призывая российского лидера Владимира Путина отступить и прекратить боевые действия.

Ранее в Германии посетовали на «слепую вассальную верность» США.

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