Политолог: Трамп затеял «перестройку» в США

По действиям президента США Дональда Трампа можно сделать вывод о том, что он затеял большую перестройку в Америке. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил американист Малек Дудаков. По его мнению, лидер Соединенных Штатов в срочном порядке подписал большое количество указов в попытке «перегрузить» своих оппонентов, чтобы у них не было понимания, на чем конкретно фокусироваться.

«В его действиях видна большая программа перестройки Америки и попытка в том числе переформатировать систему международных отношений — с выходом из ВОЗ и началом тарифной войны с Канадой и Мексикой. При этом против Китая и Евросоюза ограничения пока не вводятся, эта история остается на будущее», — указал Дудаков.

В целом Трамп попытается сначала перестроить США, а потом вернуть в страну так называемый золотой век, добавил эксперт.

20 января состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. В первый раз он был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вновь вступая в должность, он пообещал оперативно подписать более сотни указов и отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну.

В первый день своего пребывания в Белом доме Трамп менее чем за час подписал несколько десятков документов. В частности, новый американский лидер утвердил указ о приостановке помощи Украине и другим странам со стороны США на 90 дней.

Ранее Орбан заявил, что своими указами Трамп восстал против либеральной демократии.