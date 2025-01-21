Орбан заявил, что своими указами Трамп восстал против либеральной демократии

Премьер Венгрии Орбан: указы Трампа изменят не только США, но и остальной мир

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подписанные президентом США Дональдом Трампом указы окажут влияние не только на его страну, но и на весь остальной мир. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Указы, подписанные Трампом, трансформируют не только США, но и весь мир. Восстание против либеральной демократии и «воук-культуры» вышло на новый этап», — написал Орбан.

Воук-культура или воукизм (от английского woke — проснуться) предполагает повышенное внимание к вопросам социальной, расовой и половой принадлежности.

Президент США Дональд Трамп в первый день своего пребывания в Белом доме подписал несколько десятков документов всего за 47 минут и 5 секунд. Глава государства во время подписания указов отвечал на вопросы журналистов. Он отметил, что его предшественник Джо Байден никогда такого не делал.

Ранее Бербок раскритиковала Трампа в день его инаугурации.