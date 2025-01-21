Кушанашвили рассказал, как отговаривал Зеленского идти в политику

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили в интервью бизнесмену и блогеру Андрею Третьякову, которое опубликовано в VK-сообществе «Тот самый Лука», заявил, что отговаривал президента Украины Владимира Зеленского от планов пойти в большую политику.

Телеведущий рассказал, что в 2010-е годы работал на телеканале «Интер» в ток-шоу «Разбор полетов». В то время он пытался отговорить главу киевского режима стать политиком, но тот в ответ заявлял о несерьезности своих планов.

«Он говорил: «Да я шучу». Мне в глаза он говорил: «Да это для проформы, для красного словца», — сказал Кушанашвили.

Накануне депутат Верховной рады Александр Дубинский сказал, что Зеленский должен получить пожизненный срок.

20 января депутат заявил, что Владимир Зеленский через полгода уже не будет президентом Украины.

В этот же день в Раде спрогнозировали, что позиции Владимира Зеленского как главы государства значительно ослабнут после вступления в должность президента США Дональда Трампа.

Ранее Зеленского назвали главным препятствием для мира на Украине.