Политолог оценил решение Трампа приостановить помощь Украине

Новый американский лидер Дональд Трамп приостановил на 90 дней все программы помощи другим государствам, среди которых Украина. Об этом в интервью «АиФ» сообщил политолог Сергей Марков.

«Существенная часть программ помощи киевскому режиму осуществляется по решению Конгресса, их он не может приостановить», — заявил он.

Марков объяснил, что данное решение можно оценивать позитивно, однако Трамп может прекратить реализацию лишь тех программ, которые были инициированы исполнительной властью.

В первый день своего пребывания в Белом доме 20 января Трамп менее чем за час подписал несколько десятков документов. В частности, среди них указ об остановке программ США по оказанию помощи Украине и другим странам на 90 дней.

В подписанном документе говорится, что «индустрия иностранной помощи и бюрократия не соответствуют американским интересам», а также помогают в дестабилизации мира из-за продвижения идей, которые противоположны гармоничным отношениям между странами.

Ранее в России пошутили о народной забаве, связанной с Трампом.