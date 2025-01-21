Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог оценил решение Трампа приостановить помощь Украине

Политолог Марков: Трамп не может приостановить помощь Украине из-за Конгресса
close
Cheriss May/Reuters

Новый американский лидер Дональд Трамп приостановил на 90 дней все программы помощи другим государствам, среди которых Украина. Об этом в интервью «АиФ» сообщил политолог Сергей Марков.

«Существенная часть программ помощи киевскому режиму осуществляется по решению Конгресса, их он не может приостановить», — заявил он.

Марков объяснил, что данное решение можно оценивать позитивно, однако Трамп может прекратить реализацию лишь тех программ, которые были инициированы исполнительной властью.

В первый день своего пребывания в Белом доме 20 января Трамп менее чем за час подписал несколько десятков документов. В частности, среди них указ об остановке программ США по оказанию помощи Украине и другим странам на 90 дней.

В подписанном документе говорится, что «индустрия иностранной помощи и бюрократия не соответствуют американским интересам», а также помогают в дестабилизации мира из-за продвижения идей, которые противоположны гармоничным отношениям между странами.

Ранее в России пошутили о народной забаве, связанной с Трампом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами