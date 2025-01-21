Раскрыта продолжительность переговоров Путина и Си Цзиньпина

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что беседа главы государства Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина продолжалась 1 час и 35 минут.

Ушаков отметил, что разговор лидеров двух государств был обстоятельным и проходил в дружеской атмосфере.

Путин и Си Цзиньпин 21 января по видеосвязи обсудили планы совместной работы на 2025 год, который в обеих странах будет проходить под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над Японией и окончания Второй мировой войны.

Лидер Китая в свою очередь пригласил Путина посетить Пекин в сентябре.

17 января Си Цзиньпин провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Стороны договорились создать стратегический канал связи для регулярных контактов. По словам американского лидера, разговор был «очень хорошим как для Пекина, так и для Вашингтона». Он выразил надежду, что отныне две страны смогут вместе решить множество проблем.

Ранее Путин назвал Си Цзиньпина своим другом.