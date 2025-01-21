Фон дер Ляйен высказалась о судьбе Украины после инаугурации Трампа

Глава ЕК фон дер Ляйен: Украина должна сама определять будущее и быть независимой

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна самостоятельно определять свое будущее на возможных переговорах с Россией. Ее слова с Всемирного экономического форума в Давосе приводит телеканал N-tv.

«Важно, чтобы Украина оставалась независимой страной и сама принимала решения о своей территории», — заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Евросоюз продолжит поддерживать Киев без всяких «если» и «но».

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки для урегулирования конфликта с Россией. По словам политика, он поймет возможные сроки завершения конфликта только после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который может состояться уже «очень скоро».

В то же время президент США во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что президент России Владимир Путин якобы разрушает собственную страну, отказываясь от соглашения по Украине. По его словам, у «России будут большие проблемы», если Москва откажется от соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее эксперт раскрыл, как Трамп будет «торговать» Украиной с Россией.