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Эксперт раскрыл, как Трамп будет «торговать» Украиной с Россией

Аналитик Леонков: Трамп будет использовать Украину как предмет торга с Россией
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Alexander Drago/Reuters

Президент США Дональд Трамп будет использовать конфликт на Украине в качестве предмета торга, стараясь завершить боевые действия, чтобы выглядеть миротворцем. Такую точку зрения высказал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с News.ru.

Эксперт считает, что Киев продолжит получать военную помощь, однако не от Соединенных Штатов, а от Европы. Леонков также заявил, что Украина нужна Трампу, чтобы «выторговать себе более выгодные условия в ходе какой-нибудь там сделки или обмена».

«То, что досталось Трампу в качестве наследия от Байдена, — это не самая выгодная для США позиция, потому что война фактически проиграна и нужно уйти с наименьшими потерями. Но выхода из этих потерь без потери лица, как видят американцы, у них не получается. Без России они решить вопрос не могут, но у нас есть четкие заготовки», — полагает Леонков.

До этого Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что президент России Владимир Путин якобы разрушает собственную страну, отказываясь от соглашения по Украине. По его словам, у «России будут большие проблемы», если Москва откажется от соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее в Совфеде поприветствовали одно из первых решений Трампа на посту президента.

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