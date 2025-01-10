Трампа предупредили, что покупка Гренландии будет «плохой сделкой»

Потенциальное приобретение Гренландии станет плохой сделкой для избранного президента США Дональда Трампа, поскольку Вашингтон и так получает все необходимое от стратегически важного острова. Об этом пишет газета Politico.

По мнению авторов, покупка или захват острова не улучшит перспектив Вашингтона, поскольку США уже добились поставленных там целей. В материале отмечается, что космическая база на острове Питуффик — «важный военный объект системы раннего оповещения и укрепления воздушной мощи над арктическим регионом». Politico также пишет, что Белому дому удалось воспрепятствовать продаже крупного месторождения редкоземельных металлов в Гренландии Китаю.

Издание приводит заявление правительства Гренландии, согласно которому оно с нетерпением ждет обсуждения возможностей дальнейшего сотрудничества с новой администрацией Дональда Трампа.

7 января избранный американский лидер Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, поскольку она стратегически важна для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

Ранее премьер Дании захотела обсудить с Трампом судьбу Гренландии.