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В словах Трампа о Гренландии увидели закат гегемонии США

Аналитик Ван Цзайбан: слова Трампа о Гренландии показывают закат гегемонии США
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Jonathan Ernst/Reuters

Заявления избранного президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии и Панамского канала говорят о том, что гегемония Вашингтона на мировой арене оказалась в уязвимом положении. С таким заявлением в беседе с ТАСС выступил старший научный сотрудник китайского института «Тайхэ» Ван Цзайбан.

По его словам, высказывания Трампа о Панамском канале, Гренландии и Канаде являются попытками «повернуть вспять колесо истории». Избранный президент США и его окружение видят, что гегемония их страны находится под угрозой, а тенденцию развития многополярного мира уже не остановить, считает специалист.

«Сегодняшние Соединенные Штаты скатываются вниз по наклонной, что открыто признают американцы и сам Трамп», — подчеркнул Ван Цзайбан.

Он также назвал две вероятные причины территориальных претензий Трампа. Во-первых, считает аналитик, после победы на выборах политические амбиции республиканца раздулись, и он «потерял голову». Во-вторых, Трамп пытается искать «горячие темы», чтобы поддерживать свою популярность, предположил эксперт.

Накануне бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккинон в материале для The Hill написал, что Трамп мог бы рассмотреть возможность приобретения и других стран: в том числе Кубы и КНДР, а также Тайваня. В материале отмечается, что Трамп – бизнесмен, и теперь его «деловые сделки» направлены на страны, а не здания и отели.

Ранее Трампа предупредили, что покупка Гренландии будет «плохой сделкой».

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