В КНР заявили, что США хотят сохранить военную гегемонию в мире

Пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй заявила, что США ищут предлог для сохранения военной гегемонии. Ее слова передает ТАСС.

Так дипломат прокомментировала высказывания первого заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс о модернизации американских вооруженных сил. Лю Пэнъюй подчеркнула, что подобные заявления наполнены логикой холодной войны и гегемонистским мышлением.

«США давно раздувают «китайскую угрозу» лишь для того, чтобы найти предлог для сохранения своей военной гегемонии», — поделилась пресс-секретарь посольства.

Она уточнила, что Пекин призывает США «объективно и рационально оценивать стратегические намерения и военное строительство Китая».

До этого Хикс, выступая в университете Джонса Хопкинса, заявила, что США модернизируют свои вооруженные силы, чтобы добиться военного превосходства над Китаем.

По мнению Хикс, США уже «сохраняют значительное превосходство во многих областях по сравнению с КНР и Россией».

Ранее в Пентагоне заявили, что в войне с Китаем США смогут победить.