Глава КНР оценил двустороннюю торговлю с Россией

Си Цзиньпин: между РФ и КНР сохраняется тенденция к росту двусторонней торговли

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным в видеоформате видеоконференции, что в настоящее время между двумя странами сохраняется тенденция к устойчивому росту двусторонней торговли. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава КНР подчеркнул, что стержнем китайско-российских отношений являются «вечное добрососедство и дружба», а также «всеобъемлющее стратегическое взаимодействие, взаимовыгодное сотрудничество и обоюдный выигрыш». По словам политика, все эти аспекты приобретают все новую жизненную силу.

«Поступательно расширяется двустороннее практическое сотрудничество, сохраняется уверенная тенденция к росту во взаимной торговле. А восточный маршрут газопровода Китай – Россия выведен на полную мощность раньше запланированного срока», — сказал Си Цзиньпин.

Председатель КНР также выразил готовность вместе с Путиным вывести двусторонние отношения на новую высоту и противостоять внешней неопределенности. Российский лидер в свою очередь предложил подвести итоги работы за прошедший год и наметить новые планы по развитию отношений.

13 января данные Главного таможенного управления КНР показали, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам прошедшего года вырос до рекордных $244,81 млрд, что на 1,9% больше относительно показателей предыдущего года.

Китай за отчетный период экспортировал в Россию товаров на почти $115,5 млрд, что больше на 4,1%, чем годом ранее. Показатель китайского импорта из РФ сохранился на уровне прошлого года — $129,32 млрд.

Ранее Путин оценил объем торговли России и Китая.