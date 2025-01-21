Лавров заявил, что Россия готова посодействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном

Российская сторона готова оказывать содействие нормализации отношений Армении и Азербайджана по всем трекам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном, передает ТАСС.

«Мы готовы оказывать необходимое содействие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном по всем трекам в развитие тех трехсторонних договоренностей, которые в 2020, 2022 году были достигнуты руководителями трех стран», — заявил он.

21 января Лавров и Мирзоян начали переговоры в Москве. Дипломаты в ходе встречи обменяются мнениями по вопросу российско-армянских отношений, а также обсудят сотрудничество в рамках ЕАЭС и других объединений.

По данным МИД РФ, особое внимание лидеры стран уделят положению дел на Южном Кавказе с акцентом на достижение нормализации между Арменией и Азербайджаном.

До этого стало известно, что Ереван и Баку приняли решение провести очередной этап делимитации на северном участке границы.

8 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения представляет собой источник угрозы для Южного Кавказа. По его словам, Ереван должен осознать, что Азербайджан не представляет для Армении опасности, а другие страны должны прекратить вооружать армян.

Ранее Азербайджан потребовал от Армении изменить конституцию.