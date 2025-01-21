Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко заявил о способности белорусских специалистов построить ядерную бомбу

Лукашенко заявил, что белорусские ученые могут построить ядерную бомбу
close
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Белорусские ученые и технические специалисты могут построить ядерную бомбу или космические аппараты. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с работниками Минского автомобильного завода, передает информационное агентство БелТА.

«Наши специалисты, - заявил он, - могут произвести любую технику вплоть до космических аппаратов и атомной бомбы. Вопрос только во времени и деньгах. И еще один важный момент: — надо ли эта продукция Беларуси? Ракеты в космос наша страна не запускает, а с вооружением помогает братская Россия», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что самым важным для Белоруссии сейчас является производство «для людей», то есть удовлетворение повседневного внутреннего спроса на товары.

До этого стало известно, что президент Александр Лукашенко хочет предложить президенту России Владимиру Путину построить вторую атомную электростанцию (АЭС) в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что к 2042 году в России планируют построить 11 новых АЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами