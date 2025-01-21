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Лукашенко хочет построить в Белоруссии еще одну атомную электростанцию

Лукашенко хочет предложить Путину построить вторую АЭС в Белоруссии
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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Президент Александр Лукашенко хочет предложить президенту России Владимиру Путину построить вторую атомную электростанцию (АЭС) в Белоруссии. Об этом сообщает информационное агентство БелТА.

«В ближайшее время обсудим с президентом России вопрос строительства второй атомной станции на территории Беларуси», — заявил Лукашенко, общаясь с сотрудниками Минского автомобильного завода.

Он пояснил, что наиболее подходящей площадкой для строительства второй АЭС в Белоруссии может быть место южнее Могилева.

Белоруссия совместно с Россией («Росатомом») построила в Гродненской области Белорусскую АЭС (БелАЭС) общей мощностью в 2400 МВт. Первый энергоблок был запущен в 2020 году, второй энергоблок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023 года.

До этого президент Александр Лукашенко во время посещения Минского городского технопарка заявил, что Белоруссии необходимо построить вторую атомную электростанцию (АЭС).

Ранее сообщалось, что к 2042 году в России планируют построить 11 новых АЭС.

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