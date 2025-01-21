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В Госдуме прокомментировали угрозы Трампа в адрес России

Депутат Колесник: угрозы в адрес России никто, кроме самого Трампа, не заметит
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Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп, угрожая России последствиями в случае отказа заключать сделку по Украине, хочет показать себя миротворцем, который использует силовые методы. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Они нам столько проблем устроили за последнее время, что мы больше не заметим, и никто не заметит. Может быть, кроме самого Трампа. Ну понятно, ему надо как-то свою позицию обозначить, что он влияет миром — проблемы обещает. Он хочет быть миротворцем, но в то же время хочет применять силовые методы», — сказал депутат.

Он напомнил, что Трамп намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, поэтому следует рассмотреть предложение президента США. В то же время Колесник напомнил, что Россию регулярно пугают на протяжении веков. Парламентарий призвал договариваться на равноправных условиях, которые со стороны Москвы «пока не менялись».

До этого Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что президент России Владимир Путин якобы разрушает собственную страну, отказываясь от соглашения по Украине. По его словам, у «России будут большие проблемы», если Москва откажется от соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее на Западе заявили о готовности Путина к диалогу по Украине с Трампом, но с нюансом.

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