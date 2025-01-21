В Европе забили тревогу после первых решений Трампа на посту президента

Spiegel: Европе нужно вспомнить о силе и бросить вызов Трампу, чтобы защититься

Европе и остальному миру больше не следует питать иллюзий относительно второго срока президента США Дональда Трампа, поскольку своими действиями после инаугурации он подтвердил ранее озвученные обещания. В связи с этим Европе нужно вспомнить о своей силе и бросить ему вызов, пишет Der Spiegel.

«Любой, кто думал, что Трамп укротит свою риторику на посту президента и будет выглядеть примирительным, быстро оказался не прав. Новый президент хочет реализовать то, что он объявил во время избирательной кампании», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что международный порядок и международное право больше не имеют значения, поскольку Трамп считает себя президентом, который безжалостно отстаивает интересы Соединенных Штатов. По мнению автора, Трамп обратит слабости партнеров в Европе в свою силу, чтобы навязывать свою волю странам континента.

«Появление Трампа, по крайней мере, вносит ясность: мы, европейцы, должны, наконец, научиться обеспечивать собственную безопасность», — пишет Der Spiegel.

Президент США Дональд Трамп в первый день своего пребывания в Белом доме подписал несколько десятков документов всего за 47 минут и 5 секунд. Глава государства во время подписания указов отвечал на вопросы журналистов. Он отметил, что его предшественник Джо Байден никогда такого не делал.

Ранее Орбан захотел «оккупировать» Брюссель с помощью Трампа.