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Трамп намерен уволить более тысячи назначенцев бывшей администрации

Трамп заявил, что уволит более тысячи назначенцев администрации Байдена
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Carlos Barria/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что его офис занимается выявлением и увольнением более тысячи сотрудников бывшей администрации, которые не соответствуют требованиям новых властей.

«Мой отдел по вопросам персонала президента находится в активном процессе выявления и увольнения более тысячи президентских назначенцев бывшей администрации, которые не соответствуют нашему видению, как «сделать Америку снова великой», — сказал он.

Увольнение, по словам Трампа, коснется также бывшего главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли и экс-спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука.

Накануне Трамп, спустя несколько часов после инаугурации, вывел страну из Парижского соглашения по климату, принятого 12 декабря 2015 года. Документ ратифицировали ЕС и 186 стран, включая США. Цель документа — помешать росту глобальной средней температуры выше 2°C к 2100 году.

В 2020 году, в конце первого президентского срока Трампа, США вышли из соглашения. Свое решение глава государства объяснил тем, что документ «вводит излишние ограничения, которые привели бы к банкротству американских компаний». Однако в 2021 году при Джо Байдене, следующем президенте, США вернулись в список стран, которые придерживаются соглашения.

Ранее Орбан захотел «оккупировать» Брюссель с помощью Трампа.

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