Похищенный ХАМАС россиянин Труфанов был ранен в секторе Газа

Похищенный членами палестинского движения ХАМАС гражданин России и Израиля Александр Труфанов был ранен в секторе Газа, руководство движения пообещало вернуть его на родину. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия-24».

По словам дипломата, состояние здоровья россиянина сейчас «не совсем удовлетворительное».

«Есть твердое обещание со стороны руководства ХАМАС, данное российской стороне, что он живым и здоровым будет возвращен в рамках этого соглашения, достигнутого недавно [между Израилем и ХАМАС]», — сказал Викторов.

По его словам, Труфанов был ранен еще во время похищения, а не во время пребывания в плену. Ожидается, что он будет освобожден в течение трех-четырех недель.

17 января газета The Times of Israel сообщила, что россиянин Александр Труфанов фигурирует в списке 33 заложников, которых планируется освободить в ходе первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заключенного между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

В ноябре сообщалось, что всего в плену в Газе остаются двое россиян: Труфанов и уроженец Донецка Максим Харкин, получивший гражданство РФ уже после захвата. В ХАМАС обещали освободить их в приоритетном порядке, но только в рамках сделки с Израилем. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Палестине оценили роль России в прекращении огня в секторе Газа.