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В Германии призвали европейцев сплотиться на фоне президентства Трампа

DPA: кандидат в канцлеры ФРГ Мерц призвал европейцев сплотиться из-за Трампа
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Global Look Press

Европейцы должны уверенно и сплоченно выступить на фоне инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц, передает DPA.

«Мерц призвал европейцев выступить по отношению к президенту США Дональду Трампу уверенно и сплоченно», — говорится в статье.

По его словам, Трамп, вероятнее всего, подпишет указы, которые не устроят Германию и Евросоюз. В ходе обращения Мерц напомнил, что главным лозунгом нового лидера является фраза: «Америка прежде всего» («America First»). Кандидат добавил, что в ответ на такую политику Германия не будет «унижаться, подчиняться и бояться».

До этого Трамп пригрозил странам Европейского союза введением торговых пошлин, если они не начнут закупать больше американских нефти и газа. По его словам, дефицит в торговле между США и ЕС составляет около $300 млрд. Он отметил, что это необходимо «выправить».

В первый день своего пребывания в Белом доме 20 января Трамп менее чем за час подписал несколько десятков документов. В частности, среди них документ об остановке программ США по оказанию помощи Украине и другим странам на 90 дней.

Ранее Трамп заявил, что планирует ввести стопроцентные пошлины против стран БРИКС.

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