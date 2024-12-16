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МИД РФ: БРИКС не посягает на доллар, а делает выводы из политики Запада

Рябков: в БРИКС готовы объяснять Трампу, что не посягают на доллар

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Алексей Даничев/РИА Новости

Объединение БРИКС не посягает на доллар и готово объяснять это всем политикам, включая избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы готовы объяснять и Трампу, и кому угодно, что мы не посягаем на доллар. Мы делаем выводы из той... ошибочной политики, которую Вашингтон... проводил в этой сфере», — объяснил дипломат.

По словам Рябкова, Россия успела привыкнуть к тому, что США, вне зависимости от того, кто находится в Белом доме, в основном используют политику запугивания других стран и «договариваться разучились».

Замглавы МИД добавил, что возвращение Трампа на пост президента послужит проверке того, насколько он привержен политике сделок, о которой так часто говорит.

1 декабря Трамп заявил, что введет пошлины в 100%, если страны БРИКС не откажутся от плана по созданию своей валюты.

На следующий день представитель МИД ЮАР Клейсон Монэйла сообщил, что у членов объединения не было таких планов, а к распространению этого нарратива привело некорректное сообщение. Он подчеркнул, что обсуждения в БРИКС сосредоточены вокруг торговли с использованием собственных валют.

Ранее сообщалось, что БРИКС продолжит работу над расчетной системой после угроз Трампа.

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