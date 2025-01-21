Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыто отношение БРИКС к угрозам Трампа ввести пошлины в 100%

Посол РФ в Индонезии: БРИКС не берет во внимание угрозы Трампа ввести пошлины
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

БРИКС (входят Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Эфиопия, Южно-Африканская Республика) не принимает во внимание угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести в отношении стран объединения торговые пошлины на уровне 100%, заявил в интервью газете Jakarta Globe посол России в Индонезии Сергей Толченов.

Дипломат назвал внутренним делом БРИКС вопросы по созданию валюты или осуществление трансграничных платежей. Он назвал объединение достаточно сильным для того, чтобы не принимать во внимание угрозы, исходящие даже от США.

По словам Толченова, Москва рассчитывает, что Джакарта, недавно присоединившаяся к объединению в качестве полноправного члена, займет аналогичную позицию.

В ноябре Трамп пригрозил введением торговых пошлин в размере 100% на товары из стран БРИКС в случае создания ими новой валюты или отказа от американского доллара.

На прошлой неделе секретарь министерства иностранных дел Бразилии по Азиатско-Тихоокеанскому региону Эдуарду Сабойя заявил, что большая часть финансовых резервов объединения стран БРИКС хранится в американских долларах, в связи с чем отказ от этой валюты не несет никакого смысла.

Ранее Трамп анонсировал новые пошлины на иностранные товары.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами