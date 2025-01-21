Раскрыто отношение БРИКС к угрозам Трампа ввести пошлины в 100%

Посол РФ в Индонезии: БРИКС не берет во внимание угрозы Трампа ввести пошлины

БРИКС (входят Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Эфиопия, Южно-Африканская Республика) не принимает во внимание угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести в отношении стран объединения торговые пошлины на уровне 100%, заявил в интервью газете Jakarta Globe посол России в Индонезии Сергей Толченов.

Дипломат назвал внутренним делом БРИКС вопросы по созданию валюты или осуществление трансграничных платежей. Он назвал объединение достаточно сильным для того, чтобы не принимать во внимание угрозы, исходящие даже от США.

По словам Толченова, Москва рассчитывает, что Джакарта, недавно присоединившаяся к объединению в качестве полноправного члена, займет аналогичную позицию.

В ноябре Трамп пригрозил введением торговых пошлин в размере 100% на товары из стран БРИКС в случае создания ими новой валюты или отказа от американского доллара.

На прошлой неделе секретарь министерства иностранных дел Бразилии по Азиатско-Тихоокеанскому региону Эдуарду Сабойя заявил, что большая часть финансовых резервов объединения стран БРИКС хранится в американских долларах, в связи с чем отказ от этой валюты не несет никакого смысла.

Ранее Трамп анонсировал новые пошлины на иностранные товары.