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В США заметили решение Трампа не упоминать Украину на своей инаугурации

CNN: Трамп не стал упоминать Украину в своей инаугурационной речи
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Carlos Barria/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не стал упоминать Украину в своей инаугурационной речи напрямую. Об этом сообщает телеканал CNN, который также вел трансляцию речи Трампа.

«Мы будем измерять наш успех не только битвами, которые мы выиграем, но и войнами, которые мы закончим, и, что самое главное, войнами, в которые мы никогда не вступаем», — указал телеканал слова Трампа, которые могут быть связаны с конфликтом на Украине.

Телеканал также напомнил, что вооруженный конфликт на Украине был одной из основных тем для политического пиара Трампа, он многократно упоминал, что приложит все усилия к завершению этого столкновения. Однако в ходе своей речи Трамп упоминал Панаму, Китай, Мексику, Израиль и даже Марс — а Украина не была упомянута ни разу.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию инаугурации Трампа.

Ранее Трамп рассказал, кем станет на посту президента США.

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