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В Германии оценили призыв Бербок к Путину отступить в конфликте на Украине

Экс-глава АдГ Мюллер: обращаясь к Путину, Бербок забывает о роли ФРГ на Украине
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Annegret Hilse/AP

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок забывает о роли Берлина в конфликте на Украине, призывая российского лидера Владимира Путина отступить и прекратить боевые действия. С таким заявлением в беседе с News.ru выступил экс-руководитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ханс-Йорг Мюллер.

Он подчеркнул, что никто не позорит немецкий язык, как глава внешнеполитического ведомства в своих выступлениях. Призывая Путина вывести войска, Бербок забывает о роли Берлина, который является одним из главных поставщиков оружия ВСУ, указал Мюллер. По его словам, Бербок намеренно забывает, «кто дает бензин на двигатель войны».

Экс-глава АдГ также напомнил, что Бербок назвала Германию самой большой страной в Европе и указала на роль страны в будущем мирном урегулировании. Мюллер считает, что на сегодняшний день ФРГ является «самой большой американской колонией». В связи с этим политик призвал Берлин мыслить самостоятельно и суверенно определять движение государства.

До этого Анналена Бербок заявила, что Германия как одна из ведущих европейских стран должна будет возглавить мирный процесс по Украине, и призвала российского лидера Владимира Путина остановить боевые действия на территории республики.

Ранее в Германии посетовали на «слепую вассальную верность» США.

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