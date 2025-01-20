Трамп пообещал приравнять наркокартели к террористическим группировкам

Американский президент Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что США будут считать наркокартели «террористическими организациями».

«Согласно указу, который я подписал сегодня, мы внесем картели в списки иностранных террористических организаций», — сообщил политик.

До вступления лидера в должность высокопоставленный представитель его администрации заявил, что этот шаг «откроет новые возможности для выполнения миссии Трампа по обеспечению внутренней безопасности». По словам источника, политик намерен «полностью искоренить» присутствие картелей и в том числе собирается создать целевые группы с участием сотрудников ФБР и других агентств.

В понедельник, 20 января, Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима ЧС на границе с Мексикой и отправку туда войск. Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки, и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, пообещал вернуть Соединенным Штатам свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, чего ждать от нового срока Трампа.