Зеленский заявил о готовности к миру после инаугурации Трампа

Украинский президент Владимир Зеленский назвал президента США Дональда Трампа сильным лидером и пожелал удачи ему и «всей Америке». Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера.

«Украинцы готовы работать вместе с американцами, чтобы достичь мира — настоящего мира. Это шанс, которым нужно воспользоваться», — написал Зеленский.

20 января советник президента Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Зеленский готов к переговорам с Россией по окончании конфликта. Он отметил, что американская администрация будет решать, как создать условия для переговоров РФ и Украины. По словам Уолтца, для мирного урегулирования необходимо участие обеих сторон.

Этим вечером Дональд Трамп принял присягу и вступил в должность 47-го президента США. Церемония инаугурации состоялась в Капитолии. Церемонию приведения к присяге провел председатель верховного суда США Джон Робертс. Трамп произнес текст присяги. Его левая рука лежала на двух Библиях — Авраама Линкольна, на которой он присягал в 1861 году, и на собственном экземпляре Священного Писания.

Ранее Зеленского назвали главным препятствием для мира на Украине.