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Трамп официально вступил в должность президента США

Трамп принял присягу и вступил в должность 47-го президента США

Дональд Трамп принял присягу и вступил в должность 47-го президента США. Церемония инаугурации состоялась в понедельник в Капитолии. Трансляцию ведет телеканал C-SPAN.

Церемонию приведения к присяге провел председатель верховного суда США Джон Робертс. Трамп произнес текст присяги. Его левая рука лежала на двух Библиях — Авраама Линкольна, на которой он присягал в 1861 году, и на собственном экземпляре Священного Писания, которые держит Мелания Трамп.

Впервые за 40 лет инаугурация проходит не на открытом воздухе на ступенях Капитолия США, а под крышей закрытой ротонды. Официально ее перенесли из-за наступления 20-градусных морозов, но погода не должна быть настолько холодной — считается, что Трамп опасается покушения на свою жизнь или акций протеста.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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