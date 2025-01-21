Захарова пошутила над решением Байдена помиловать родственников

Помилование Джо Байденом членов своей семьи перед уходом с поста президента США, включая его сына Хантера, вызвало ассоциации у официального представителя МИД России Марии Захаровой с известным анекдотом о неверной невесте. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что Байден помиловал своих родственников, даже не дожидаясь каких-либо обвинений или судебных решений, сочла это «самообличительным» и привела в пример анекдот, в котором невеста признается жениху в измене, но после его прощения сообщает о новых подробностях своего поступка.

20 января Джо Байден в последние часы своего президентства превентивно помиловал нескольких членов своей семьи. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. Он снял обвинения со своего брата Джеймса и его жены Сары, сестры Валери и ее мужа Джона Т. Оуэнса, а также со своего брата Фрэнсиса.

Также в список помилованных Байденом попала экс-конгрессвумен США Лиз Чейни.

Ранее двое осужденных на смертную казнь отказались принимать помилование Байдена.