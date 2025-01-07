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Двое осужденных на смертную казнь отказались принимать помилование Байдена

NBC: двое помилованных Байденом заключенных попросили не отменять им казнь
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Stephen Hird/Reuters

Двое заключенных, осужденных за убийство, попросили федеральный суд не отменять им смертную казнь. Об этом сообщает телеканал NBC News.

В конце 2024 года президент США Джо Байден смягчил наказание для 37 из 40 приговоренных к смертной казни и заменил ее пожизненным заключением без права на условно-досрочное освобождение. Однако двое из помилованных отказались подписывать документы.

По данным телеканала, отбывающие наказание в штате Индиана Шеннон Агофски и Лен Дэвис считают, что согласие на смягчение наказания помешает обжаловать приговоры. Оба они не признают себя виновными в преступлениях, за которые осуждены.

Из 40 осужденных помиловать Байден не стал Джохара Царнаева, приговоренного к казни за организацию взрывов в апреле 2013 года на бостонском марафоне. Также помилование не коснулось сторонника превосходства белой расы Дилана Руфа, которого в январе 2017 года приговорили к казни за убийство девяти афроамериканцев в церкви Чарлстона летом 2015 года. В списке также не упомянули Роберта Бауэрса, который ждет казни за стрельбу в синагоге Питтсбурга в 2018 году — ее жертвами стали 11 человек.

Ранее заключенный в США попросил о досрочной казни.

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