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Байден помиловал поддержавшую импичмент Трампа экс-конгрессвумен

Bloomberg: Байден помиловал поддержавшую импичмент Трампа экс-конгрессвумен Чейни
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Elizabeth Frantz/Reuters

Экс-конгрессвумен США Лиз Чейни попала в список превентивно помилованных действующим американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что Чейни — одна из 10 представителей Республиканской партии, голосовавших за импичмент Дональда Трампа в период его первого президентского срока.

До этого сообщалось, что Байден помиловал экс-главу объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, а также бывшего главного инфекциониста США Энтони Фаучи.

Накануне Байден помиловал пятерых человек.

17 января сообщалось, что Байден смягчил наказания для почти 2,5 тысячи человек, осужденных за ненасильственные преступления. Под ненасильственными подразумеваются преступления, связанные с наркотиками. Как отмечается в заявлении, осужденные по соответствующим статьям отбывают непропорционально длительные тюремные сроки по сравнению с теми, которые они могли бы получить сегодня, в соответствии с нынешним законодательством.

Ранее сообщалось, что Байден думал о помиловании Трампа после выборов.

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