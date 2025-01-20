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Байден помиловал нескольких членов своей семьи

Байден в последние часы президентства превентивно помиловал членов своей семьи
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Elizabeth Frantz/Reuters

Джо Байден в последние часы своего президентства превентивно помиловал нескольких членов своей семьи. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Байден помиловал своего брата Джеймса и его жену Сару, сестру Валери и ее мужа Джона Т. Оуэнса, а также своего брата Фрэнсиса.

«Моя семья подвергается постоянным нападкам и угрозам, мотивированным исключительно желанием навредить мне — худший вид партийной политики. К сожалению, у меня нет оснований полагать, что эти нападки прекратятся», — говорится в заявлении.

До этого телеканал CNN сообщил, что Байден оставит Трампу прощальное письмо перед уходом с поста. Современная традиция предполагает, что уходящий лидер оставляет новому лидеру письмо в Овальном кабинете. Трамп также оставлял записку Байдену, когда покидал пост в 2021 году. Содержание послания так и не было раскрыто, однако источник CNN назвал письмо Трампа «очень щедрым».

Ранее журналисты раскрыли детали плана Трампа по урегулированию на Украине.

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