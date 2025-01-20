Советник Трампа заявил о готовности Зеленского к переговорам с РФ

Советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц CBS News заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией по окончании конфликта.

«На самом деле Зеленский... говорит: «Мы готовы работать с вами, президент Трамп, чтобы остановить этот конфликт», — заявил он.

Уолтц отметил, что американская администрация будет решать как создать условия для переговоров РФ и Украины. По его словам, для мирного урегулирования необходимо участие обеих сторон.

До этого Уолтц заявил, что Запад изменил отношение к украинскому конфликту. По его словам, в команде Трампа понимают, что достижение мира без диалога с Россией невозможно, поэтому уже началась подготовка к переговорам с Владимиром Путиным. По словам советника избранного президента США, ВСУ нужно снижать мобилизационный возраст, но даже так Украина не сможет вернуть утраченные территории. О чем еще говорил Уолтц — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вучич предложил провести переговоры Путина и Трампа в Сербии.