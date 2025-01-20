Трамп назвал 20 января «днем освобождения»

Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи назвал 20 января «днем освобождения».

Политик пообещал, что любой кризис США встретят с достоинством, силой и мужеством.

«Мы будем действовать целеустремленно и оперативно, чтобы вернуть надежду, процветание, безопасность и мир гражданам всех рас, религий, цветов кожи и вероисповеданий», — заявил Трамп.

Он поблагодарил своих сторонников за многолетнюю поддержку и за то, что они отдали за него голоса на выборах.

В понедельник, 20 января, Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима ЧС на границе с Мексикой и отправку туда войск. Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки, и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, пообещал вернуть Соединенным Штатам свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, чего ждать от нового срока Трампа.