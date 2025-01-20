Чего ждать от нового срока Трампа?

Почему он не будет похож на первый, но не обязательно станет успешным

Дональд Трамп официально стал президентом США. Очередная страница в истории, можно сказать, перевернута. Дальше нас ждут четыре занимательных года президентства. Чего от них ждать?

Как и в 2017 году, Трамп въезжает в Белый дом с наполеоновскими планами. Но теперь старый новый президент США вступает в должность в принципиально иной политической ситуации.

Раньше Трамп был «один в поле воин» с нулевым опытом в политике. Он потратил четыре года просто на то, чтобы сориентироваться в политическом пространстве, одновременно отбиваясь от нападок со всех сторон. Теперь он сам по себе человек-величина. За ним стоят теперь уже полностью ручная Республиканская партия и причудливая коалиция из воротил с Уолл-стрит, боссов IT-корпораций, «МАГАвцев», консерваторов и несистемщиков разной направленности. Противники Трампа находятся в прострации и пропускают даже самые благодатные темы для критики — вроде Гренландии. Соцопросы вообще показывают необычный позитив вокруг фигуры Трампа: впервые за политическую карьеру его рейтинги одобрения и неодобрения сравнялись.

Итак, что принесет новый срок Трампа? Make America Great Again (MAGA) — это уже не просто предвыборный лозунг. Это ни много ни мало «новое политическое мышление» в американской интерпретации. Особенно это заметно в близкой нам теме американской внешней политики, где Трамп запланировал, возможно, крупнейший разворот как минимум с 1917 года.

Его контуры вкратце описал кандидат в госсекретари США Марко Рубио. На слушаниях в сенате по своему назначению он объявил о «смерти» послевоенного либерального миропорядка, за который цеплялся Байден. По словам Рубио, этот порядок не просто устарел — он «стал оружием, которое используют против США».

Отныне Америка больше не будет бороться за абстрактные идеалы, она будет считаться только с собой и своими интересами. Вашингтон обменяет Украину на сделку с Россией, а обязательства перед европейцами сократит до минимума. Освободившиеся ресурсы направят на укрепление «заднего двора» США: возьмут под контроль (не обязательно физический) Гренландию, Канаду и Панамский канал, сделают что-то с Мексикой. Высокие торговые пошлины поспособствуют реиндустриализации Америки и снижению зависимости от импорта. Затем можно будет переходить к главной части пьесы: противостоянию с Китаем, в котором президент США и его сторонники видят главную угрозу.

Чтобы получить желаемое, Америка без колебаний воспользуется всей колоссальной военной и экономической мощью. Такой себе неоимпериализм.

Получится ли у Трампа исполнить задуманное, будет зависеть от того, насколько успешной будет его внутренняя политика. В идеале в первые два года ему понадобятся несколько громких побед, которые дадут быстрые политические очки. Например, «крупнейшая депортация нелегалов в истории Америки», которую его администрация планирует начать уже в первый день работы. Или решение украинского конфликта — это команда Трампа планирует провернуть за первые 100 дней.

Политические победы вкупе с благоприятной ситуацией в экономике (если таковая будет) обеспечат союзникам Трампа уверенную победу на промежуточных выборах в конгресс 2026 года. А еще они сгладят эффект от борьбы с либеральным «глубинными государством», которое стало большой головной болью для Трампа в первый срок.

Раньше «дипстейт» саботировал инициативы Трамп и создавал ему негативный публичный образ. В этот раз президент США намерен взять реванш. Подбор кандидатур в его кабмин говорит о том, что первыми на «расстрел» пойдут сотрудники Пентагона, ФБР, Нацразведки, Минюста и Госдепа. Новый глава Федеральной комиссии по связи Брендан Карр дал четко понять, что не даст жизни либеральным СМИ. Трамп даже обратил внимание на Голливуд, назначив туда «спецпосланников» — Сильвестра Сталлоне и Мела Гибсона. Звучит смешно, но это показатель, что перед нами глубокая и продуманная стратегия по взятию под контроль всех сфер общественной жизни в США.

Если первые два года Трампа будут сверхуспешными, в следующую двухлетку он может приступить к радикальной трансформации США. Но и там Трампу придется продираться через социальные волнения «ущемленных», брыкание остатков «старой системы», а также конфликты среди собственных сторонников. Задел для последнего, кстати, уже есть. Тема мигрантов столкнула лбами новичков MAGA из крупного бизнеса, вроде Илона Маска и Вивека Рамасвами, с ветеранами движения. Первые просят хотя бы оставить им возможность собирать «светлые головы» со всех уголков планеты. Вторые выступают резко против любых послаблений — мол, если уж выгонять, так будьте добры выгнать всех.

Допустим, администрация Трампа выдержит все удары, исполнит задуманное и при этом не развалит США. К тому моменту его президентский срок, вероятно, уже подойдет к концу. Так что по-настоящему «трамповскую Америку» придется строить уже его преемнику — Джей Ди Вэнсу, Рону Десантису или кому-то другому. Верится ли мне, что будет именно так? Если честно, не очень. Уж слишком много звезд должны сойтись. Впрочем, все может быть.

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