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Байден смягчил наказания для более двух тысяч осужденных

Байден смягчил наказания 2,5 тысячи осужденных за ненасильственные преступления
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MANDEL NGAN/Reuters

Президент США Джо Байден смягчил наказания для почти 2,5 тысячи человек, осужденных за ненасильственные преступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Под ненасильственными подразумеваются преступления, связанные с наркотиками. Как отмечается в заявлении, осужденные по соответствующим статьям отбывают непропорционально длительные тюремные сроки по сравнению с теми, которые они могли бы получить сегодня, в соответствии с нынешним законодательством.

Согласно пресс-релизу, Байден осуществил больше актов помилования и смягчения наказаний, чем любой другой президент в истории США.

До этого Байден помиловал 39 осужденных и смягчил наказание для 1,5 тысячи человек. Это произошло на фоне решения президента США о смягчении наказания для его сына Хантера, который ранее был фигурантом двух уголовных дел. Глава государства подчеркнул, что считает преследование своего сына необоснованным. При этом ранее он неоднократно заявлял, что помилования Хантера не будет.

11 января сообщалось, что Байден изучает возможность помиловать критиковавших избранного президента США Дональда Трампа лиц до того, как он вступит в должность главы американского государства.

В конце декабря Трамп заявил, что приговоренные к высшей мере наказания заключенные, которых помиловал действующий президент США, должны «катиться в ад».

Ранее Байден назвал Путина «нехорошим парнем».

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