Инаугурация Трампа завершилась

В Вашингтоне завершилась церемония инаугурации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа после приведения его к присяге, участники мероприятия покидают Капитолий. Трансляцию мероприятия вел портал C-Span.

Отмечается, что Трамп позднее в понедельник прибудет к своим сторонникам на спортивную арену Capital One.

20 января в 11:45 по времени Вашингтона (19:45 по московскому времени) в ротонде Капитолия началась церемония инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента США. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вступая в должность во второй раз, он пообещал в первый же день президентства подписать более сотни указов и отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну.

Впервые за 40 лет инаугурация проходит не на открытом воздухе на ступенях Капитолия США, а под крышей закрытой ротонды. Официально ее перенесли из-за наступления 20-градусных морозов, но погода не должна быть настолько холодной — считается, что Трамп опасается покушения на свою жизнь или акций протеста.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию инаугурации Трампа.

Ранее Трамп рассказал, кем станет на посту президента США.