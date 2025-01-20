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Трамп поручит американским ведомствам оценить торговую политику США

WSJ: Трамп направит ведомствам меморандум для оценки торговой политики США
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Carlos Barria/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп планирует 20 января направить ведомствам страны меморандум о необходимости оценить торговую политику Соединенных Штатов, но новые пошлины пока не вводятся. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документ.

В публикации отмечается, что меморандум Трампа поручает федеральным ведомствам «заняться несправедливым торговыми и валютными мерами других стран».

Издание подчеркивает, что будущей администрации президента США также поручат обзор тарифов на импорт стали и алюминия.

В меморандуме также содержится просьба ведомствам оценить реалистичность создания службы внешних доходов для сбора доходов от пошлин.

16 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен после телефонного разговора с будущим американским лидером заявила, что Трамп продолжает настаивать на претензиях к Гренландии и угрожает Дании торговой войной.

Она подчеркнула, что Копенгаген не стремится к подобному, но готовится к этому совместно с датским бизнес-сообществом.

Ранее был дан неутешительный прогноз на будущее экономики США.

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