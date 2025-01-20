Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп анонсировал планы по переименованию Мексиканского залива в залив Америки

Трамп: Мексиканский залив вскоре будет переименован в залив Америки

Мексиканский залив вскоре будет переименован в залив Америки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал CNN.

«В скором времени мы изменим название Мексиканского залива на залив Америки. Кроме того, мы вернем горе Мак-Кинли имя великого президента Уильяма Мак-Кинли, как это и должно быть», — сказал он в своей инаугурационной речи.

В понедельник газета New York Post писала, что Трамп собирается одним из первых указов переименовать Мексиканский залив и гору Денали.

До этого Трамп заявил, что введет общенациональный режим ЧС и объявит чрезвычайное положение на южной границе США из-за обстановки на границе с Мексикой. Также он планирует отправить на приграничную территорию войска, чтобы «остановить вторжение нелегальных мигрантов».

20 января Трамп возвращается в Белый дом. 47-й президент США вовсю готовится к новому, второму сроку. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вступая в должность во второй раз, он пообещал в первый же день президентства подписать более сотни указов и отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию инаугурации Трампа.

Ранее Трамп рассказал, кем станет на посту президента США.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами