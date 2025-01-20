Трамп анонсировал планы по переименованию Мексиканского залива в залив Америки

Мексиканский залив вскоре будет переименован в залив Америки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал CNN.

«В скором времени мы изменим название Мексиканского залива на залив Америки. Кроме того, мы вернем горе Мак-Кинли имя великого президента Уильяма Мак-Кинли, как это и должно быть», — сказал он в своей инаугурационной речи.

В понедельник газета New York Post писала, что Трамп собирается одним из первых указов переименовать Мексиканский залив и гору Денали.

До этого Трамп заявил, что введет общенациональный режим ЧС и объявит чрезвычайное положение на южной границе США из-за обстановки на границе с Мексикой. Также он планирует отправить на приграничную территорию войска, чтобы «остановить вторжение нелегальных мигрантов».

20 января Трамп возвращается в Белый дом. 47-й президент США вовсю готовится к новому, второму сроку. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вступая в должность во второй раз, он пообещал в первый же день президентства подписать более сотни указов и отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию инаугурации Трампа.

Ранее Трамп рассказал, кем станет на посту президента США.