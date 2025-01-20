Трамп в первые часы президентства переименует Мексиканский залив

Дональд Трамп, чья инаугурация на пост президента США состоится 20 января, собирается одним из первых указов переименовать Мексиканский залив и гору Денали. Об этом пишет газета New York Post (NYP) со ссылкой на источник.

«Мексиканский залив будет переименован в Американский, а Денали, самая высокая гора в Северной Америке, снова будет называться Горой Мак-Кинли — так она называлась, пока Барак Обама не изменил название в 2015 году», — говорится в материале.

На прошлой неделе инаугурация Трампа была перенесена в закрытое помещение из-за морозной погоды. Церемония вступления президента в должность впервые за 40 лет пройдет в закрытом помещении — последний раз в здании была организована вторая инаугурация Рональда Рейгана в 1985 году.

По информации телеканала ABC News, Трамп собрал на инаугурационные мероприятия $250 млн.

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