Трамп объявил о сборе средств для поддержки целей своей администрации

Трамп объявил о 24-часовом сборе средств для поддержки целей своей администрации

Президент США Трамп объявил о 24-часовой кампании по сбору средств для поддержки целей своей администрации. Об этом он заявил во время инаугурации.

Он также отправил рассылку своим сторонникам с благодарностью и призывом поддержать его. Он пообещал «сделать Америку великой снова».

«Мы — одно движение, один народ, одна семья и одна славная нация под Богом», — написал он.

Церемонию приведения к присяге провел председатель верховного суда США Джон Робертс. Трамп произнес текст присяги.

Впервые за 40 лет инаугурация проходит не на открытом воздухе на ступенях Капитолия США, а под крышей закрытой ротонды. Официально ее перенесли из-за наступления 20-градусных морозов, но погода не должна быть настолько холодной — считается, что Трамп опасается покушения на свою жизнь или акций протеста.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп заявил, что введет режим ЧС на границе с Мексикой.